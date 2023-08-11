На Дону дан старт строительству первого ЖК на территории старого аэропорта

Работы по развитию территорий жилого района "Левобережье" и старого аэропорта в Ростове-на-Дону идут полным ходом. Площадки в преддверии Дня строителя, который в России празднуется 13 апреля, посетил лично губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Так, в рамках проекта "Новый Ростов" Василий Голубев дал старт строительству ЖК "Полёт". Всего планируется построить 11 многоквартирных домов на территории старого аэропорта. Также застройщик (реализацией проектов занимается группа компаний "ЮгСтройИнвест") одновременно планирует начать строительство детского садика (всего их будет 10 на территории), через год начнется строительство школы (в планах построить еще 4 школы дополнительно). Инвестиции в проект составили 132 млрд рублей. Также застройку будут украшать 2 парка и 14 бульваров.
Губернатор посетил и второй проект — новый микрорайон "Левобережье", где уже сдали первую многоэтажку. Ориентировочный объём инвестиций по застройке "Левобережного" — 22,03 млрд рублей. Особо отметил губернатор креативный подход к обустройству парковой зоны на 14 гектаров. Теперь дончане смогут придумать себе досуг по душе — либо прогуляться по тихим аллеям на лоне природы, либо позаниматься спортом на свежем воздухе. В проекте предусмотрено также создание социальной инфраструктуры.
"Важно сочетать строительство жилья с социальными объектами, поэтому задача — успеть со строительством детских садов, школ, медицинских учреждений, объектов культуры. Это правило освоения новых территорий в любом городе", — считает Василий Голубев.
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