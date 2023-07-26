На Дону приближаются к "экватору" уборочные работы на полях

В Ростовской области полным ходом идут уборочные работы. Аграриям предстоит собрать зерновые и зернобобовые культуры с 3,5 млн гектаров полей. При этом уже с 48% площадей удалось получить более 6,7 млн тонн урожая.

Первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров отметил, что, несмотря на плохую дождливую погоду, селяне не снижают темпа.

Высокая урожайность зафиксирована в Куйбышевском районе (60 ц/га), Мясниковском районе (56 ц/га), Целинском районе (51,6 ц/га). Было собрано 5,9 млн тонн озимой пшеницы, более 363,5 тыс. тонн зернобобовых, почти 165 тыс. тонн озимого и 262 тыс. тонн ярового ячменя.

Виктор Гончаров подчеркнул, что нет претензий и к качеству зерна: "Было обследовано около 320 тысяч тонн озимой пшеницы, из них более 82% составляет продовольственное зерно 3-го и 4-го классов".

Пшеницы, не соответствующей ГОСТу, не обнаружено.

Виктор Гончаров подчеркнул, что столь впечатляющих результатов удалось добиться благодаря трудолюбию аграриев, также не последнюю роль сыграли технологии и господдержка — так, более 5 млрд рублей субсидий было выделено жителям села.

Президент ГК "Агроконсалтинг" Владислав Синёв, посетивший производственные площадки аграрного научного центра "Донской" в Зерноградском районе в составе группы губернаторского контроля, отметил, что консолидация бизнеса и науки необходима в перспективе для прорыва в аграрной отрасли. Показателен в этом плане опыт фермера Виктора Дьяченко из Зерноградского района: урожайность пшеницы сорта "Победа-75" на его полях достигла 92 центнеров с гектара.