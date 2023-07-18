Правительство Ростовской области организовало телемост с участниками СВО

Правительство Ростовской области организовало совместно с Минобороны РФ телемост с бойцами СВО — во время онлайн-встречи родственники военнослужащих смогли пообщаться с ребятами, а также узнать об обстановке в зоне СВО. В импровизированной студии в Ростове-на-Дону собрались родные бойцов из Ростова и Зернограда.
Замкомандира полка по военно-политической работе Денис Довбыш рассказал родственникам ребят, что обстановка по-прежнему непредсказуемая, но ребята достойно справляются с поставленными задачами. Старший лейтенант с позывным "Центр" подтвердил, что снаряды впустую не уходят.
"Как только приходят координаты — открываем огонь и подавляем артиллерию противника", — рассказал старший лейтенант.
Родственники поделились личными новостями: у кого-то сестра готовится к свадьбе, у кого-то родители занимаются сбором урожая. А маленький Женя, которому 3,5 года, попросил папу купить ему крокодила.
Также по поручению главы региона Василия Голубева на позиции лично прибыл заместитель губернатора Вадим Артемов — он пообщался с ребятами, а также привез "подарки", среди которых были в том числе: квадрокоптер, тепловизоры, блокиратор дронов.
Вадим Артемов подчеркнул, что власти региона находится на постоянной связи со своими земляками, передают помощь, если требуется.
"Еще одна цель таких поездок — поговорить с бойцами, услышать о проблемных вопросах, если они есть", — отметил замглавы региона.
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