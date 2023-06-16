ПМЭФ-2023: инвестиции в Ростовскую область составят 200 млрд рублей

Петербургский международный экономический форум, который открылся в Северной столице с 14 июня, — знаковое событие как для российского бизнеса, так и для представителей зарубежных компаний — на мероприятии присутствовали делегации из более чем 100 стран. Постоянным участником ПМЭФ из года в год является и Ростовская область, которую представляла делегация во главе с губернатором Василием Голубевым.

Донской регион представил на ПМЭФ-2023 проекты с суммарным объёмом инвестиций около 720 млрд рублей, также участники форума узнали про меры господдержки региона, преференции и льготы для инвесторов. Символично звучал и слоган, который выбрал для себя регион: "Вдохновляем на инвестиции в Ростовскую область".

На площадке форума было подписано около полутора десятков соглашений с общим объёмом инвестиций в донской регион порядка 200 миллиардов рублей.

Так, в городе Гуково появится индустриальный парк на площадях бывшего завода "Титан", сейчас там активно идёт ремонт. Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей, также это позволит создать более 100 новых рабочих мест.

В Аксайском районе построят огромный тепличный комплекс, где будут круглогодично выращивать овощи. Инвестиции в проект превысят 21 млрд рублей.

"Это действительно масштабный проект. Продукция овощеводства востребована. Технологии будут применяться последние. Налажен хороший контакт с "Россельхозбанком", мы партнеры. У нас действует соглашение о сотрудничестве, и я надеюсь, с нашими коллегами мы активно в эту работу включимся. Будем сопровождать проект и совсем скоро увидим результат", — уверен Василий Голубев.

В Азовском районе появится промышленный экотехнопарк, который будет заниматься переработкой вторсырья. Компания "Артметан Групп" построит на Дону заводы по сжижению природного газа, криогенные автозаправочные станции. На проект потратят 1,2 млрд рублей.

Свыше 8 млрд рублей вложит в создание заводов по производству теплоизоляционных материалов в Красном Сулине компания "Технониколь".

"В 2016 году компания "Технониколь" успешно реализовала первую очередь проекта. Объём инвестиций превысил тогда 3,6 млрд рублей. Теперь мы договорились о второй очереди строительства заводов. Это удачный пример реализации политики импортозамещения", — прокомментировал Василий Голубев.

Интересен и проект по созданию производства компьютерной техники. В ростовский завод будет вложено около 8 млрд рублей. Расширит парк отечественных самолётов и авиакомпания "Азимут". Впечатляет и крупный градостроительный проект Дона по освоению территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону. "ЮгСтройИнвест" вложит 132 миллиарда рублей.