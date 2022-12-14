Ключевые отрасли экономики Ростовской области показали рост

Уходящий год был непростым, учитывая, с какими глобальными вызовами пришлось столкнуться стране. Однако губернатор Ростовской области Василий Голубев, подводя итоги, резюмировал, что регион успешно справился с испытаниями. Более того, ключевые отрасли экономики показали рост. По мнению губернатора, столь неплохих показателей удалось достичь в том числе и за счёт мер господдержки. Также ожидается положительная динамика по всем ключевым показателям социально-экономического развития.

"Устойчивость экономики, восстановление спроса и логистики в совокупности с доверием бизнеса способствовали сохранению деловой и инвестиционной активности", — заявил Василий Голубев.

Не стоит волноваться бизнес-сообществу и по поводу года наступающего: в 2023 году власти будут по-прежнему оказывать поддержку бизнесу, включая в том числе льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, субсидирование процентной ставки и другие меры.

Глава региона отметил, что будут улучшаться условия и для инвесторов, в том числе будет продолжена работа по уменьшению сроков подготовки и согласования необходимой документации, также будет создана система "единого окна" по сопровождению строительных проектов.

Откроется в следующем году центр компетенций по росту продаж для предпринимателей, включая рекламу и торговлю на маркетплейсах. Напомнил Василий Голубев и о налоговых преференциях резидентам Новочеркасского индустриального парка, где вскоре может появиться особая экономическая зона промышленно-производственного типа.

Также Василий Голубев поставил задачу перед бизнес-сообществом — создать условия для прорыва в инновационной сфере, сделав упор на импортозамещение, что достаточно актуально в условиях санкционной войны.

"Для нас это новые рыночные ниши, которые формируют устойчивый спрос и обеспечат конкурентные преимущества выпускаемой продукции и услуг на долгие годы", — подчеркнул губернатор.

Отдельно Василий Голубев отметил и растущий инвестиционный потенциал региона, всё больше компаний хотят присутствовать в Ростовской области. Так, строятся новые заводы с большими суммами вложений, комплексы по производству моторного топлива.

Отметил губернатор и важность сотрудничества с другими странами. Так, "офисы присутствия" Ростовской области появятся в Турции, Иране, Индии, Китае, Белоруссии.