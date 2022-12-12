Губернатор Ростовской области пообщался с юными казаками на уроке мужества

В День Героев Отечества в мультимедийном историческом парке "Россия — Моя история" Ростовской области воспитанники казачьих корпусов приняли участие в мероприятии, которое было посвящено 80-летию образования 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознамённого Будапештского корпуса. На уроке мужества юных казаков поприветствовал лично глава региона Василий Голубев.

Василий Голубев напомнил ребятам, как важно знать историю, поскольку без этого базиса невозможно строить достойное будущее. Привёл он в пример один из героических эпизодов того, как донские казаки защищали русскую землю.

"Почти 80 лет назад корпус участвовал в очищении донской земли от фашистов, в феврале 1943-го бойцы ударили в тыл немцам и ускорили их бегство из Ростова. Казаки гнали врагов с Дона до конца августа. А 30 августа, как мы все знаем, — годовщина освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков", — рассказал губернатор.

Участники специальной военной операции, которые, как и их деды, также сражаются за мирное небо над головой, устраняя нацистское зло, вдохновляются подвигами казаков. Именно поэтому так важны уроки мужества для подрастающего поколения. Василий Голубев отметил, что его радует боевой настрой ребят, особенно их понимание традиций донкой земли.