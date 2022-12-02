Фотовыставка, посвященная героям СВО, открылась на Дону

На открывшейся 2 декабря в Донской государственной публичной библиотеке фотовыставке, где представлены работы самых смелых журналистов ростовского филиала "Российской газеты", можно увидеть сотни уникальных фотографий с передовой. На снимках запечатлены солдаты, которые сражаются за мирное небо над головой, за будущее без нацизма.
Эти снимки, которые войдут в историю, стали немым свидетельством тех ужасов, которые творились в Донбассе. На снимках из Луганска, Донецка, Мариуполя и других городов можно увидеть, как шли сражения.
Если же посетителю захочется подробнее узнать о том дне, когда был сделан снимок, он сможет навести смартфон на QR-код, размещённый рядом с каждым фото, и прочитать репортаж на страницах издания.
Также на выставке любой желающий сможет примерить бронежилет военного корреспондента, который весит ни много ни мало 45 кг.
"Документальные свидетельства страшных событий соседствуют с душераздирающими историями спасённых. Всё это стало доступно нам благодаря самоотверженности ростовских военных корреспондентов. Большое им спасибо и низкий поклон", — заявил на церемонии открытия первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
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