Губернатор Ростовской области обсудил с президентом Белоруссии приоритеты в развитии отношений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил в составе делегации Белоруссию, во время двухдневого визита он встретился с президентом страны Александром Лукашенко, побывал на разных площадках, а также принял участие в подписании соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Так, в программе визита было посещение индустриального парка "Великий камень", где были запущены крупные инвестпроекты, направленные, в частности, на производство телекоммуникационного оборудования. Василий Голубев отметил, что ценные наработки соседей могут оказаться полезными при развитии индустриальных парков на Дону.

Также Василий Голубев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым, донской губернатор особо отметил важность развития партнёрских отношений с братской республикой и подчеркнул, что даже трудности с логистикой во время пандемии не помешали активному взаимодействию. Внешнеторговый оборот за прошлый год вырос почти на 27%, а экспорт из Ростовской области в Белоруссию — на 41%.

На встрече с президентом Белоруссии Василий Голубев отметил, что донские компании заинтересованы поддерживать тесный контакт с белорусскими партнёрами. Александр Лукашенко в свою очередь надеется на более активное взаимодействие в сфере АПК, тем более, как подчеркнул президент Белоруссии, Ростовская область обеспечивает продовольственную безопасность России.