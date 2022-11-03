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Губернатор Ростовской области обсудил с президентом Белоруссии приоритеты в развитии отношений
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  • Опубликована сегодня в 19:52

Губернатор Ростовской области обсудил с президентом Белоруссии приоритеты в развитии отношений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил в составе делегации Белоруссию, во время двухдневого визита он встретился с президентом страны Александром Лукашенко, побывал на разных площадках, а также принял участие в подписании соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Так, в программе визита было посещение индустриального парка "Великий камень", где были запущены крупные инвестпроекты, направленные, в частности, на производство телекоммуникационного оборудования. Василий Голубев отметил, что ценные наработки соседей могут оказаться полезными при развитии индустриальных парков на Дону.

Также Василий Голубев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым, донской губернатор особо отметил важность развития партнёрских отношений с братской республикой и подчеркнул, что даже трудности с логистикой во время пандемии не помешали активному взаимодействию. Внешнеторговый оборот за прошлый год вырос почти на 27%, а экспорт из Ростовской области в Белоруссию — на 41%.

На встрече с президентом Белоруссии Василий Голубев отметил, что донские компании заинтересованы поддерживать тесный контакт с белорусскими партнёрами. Александр Лукашенко в свою очередь надеется на более активное взаимодействие в сфере АПК, тем более, как подчеркнул президент Белоруссии, Ростовская область обеспечивает продовольственную безопасность России.

"Мы увидели рост во взаимной торговле — как в экспорте, так и в импорте. Но увидели и то, что далеко не всё еще сделано, особенно в экспорте. Мы вчера на заседании рабочей группы обсудили вопрос развития инфраструктуры, в том числе портовой. Буду поднимать эту тему на правительственном уровне. Очень большое поле для взаимодействия, вы правы, и в аграрной сфере. Особенно нам интересно развитие сельхозпереработки и молочного животноводства", — заявил донской губернатор на встрече с Лукашенко.

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