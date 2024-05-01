Парижская первомайская манифестация окончилась столкновением с полицией в связи с поведением митингующих

Традиционная для Франции первомайская манифестация, проходящая в Париже на площади Нации, переросла в столкновение с сотрудниками правопорядка.

Среди манифестантов была очень разношерстная толпа: люди с логотипами профсоюзов и флагами Палестины, сторонники движения "желтых жилетов", а также простые зеваки, которые решили выйти на улицу и присоединиться к демонстрантам.

Мирная манифестация переросла в открытую конфронтацию с того момента, как протестанты начали кидать фейерверки и камни в полицейских.

Сотрудники правопорядка ответили слезоточивым газом и ударами дубинками. По сведениям, переданным новостным телеканалом BFM TV, среди задержанных 17 человек.

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