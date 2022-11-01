Запущен новый участок Ростовского транспортного кольца

Движение транспорта запустили 31 октября на новом участке транспортного кольца, который соединяет Северный обход с федеральной трассой А-280 "Ростов-на-Дону — Таганрог".
В новый дорожный участок входят два путепровода: один — на развязке с пересечением автодороги Красный Крым — Султан Салы, второй — в районе сельхозпереезда. С завершением Северного обхода, третью очередь которого стали строить весной прошлого года, удалось соединить областные автодороги Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск и Ростов-на-Дону — Таганрог в обход села Чалтырь, а также федеральные трассы М-4 "Дон" и А-280 "Ростов — Таганрог".
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, полностью проект Ростовского транспортного кольца будет достроен в 2025 году.
"Новый участок дороги улучшил часть будущего Ростовского транспортного кольца, а Таганрогская развязка позволила повысить качество сообщения в направлении Таганрога. Она также является составной частью транспортного кольца вокруг Ростова. Мы ставим задачу замкнуть его в 2025 году. Это повысит комфорт передвижения для жителей Ростова и соседних районов, даст возможность развития нескольких микрорайонов Ростова-на-Дону и прилегающих районов области. Но главное — мы значительно сократим транзит по дорогам Ростова", — сообщил губернатор.
На завершающем этапе предусмотрено создание Западной хорды, которая будет проведена от развязки до моста на улице Профсоюзной. Подготовительные работы уже ведутся. В итоге транспортное кольцо соединит 12 автодорог.
Руководитель "Росавтодора" Роман Новиков поблагодарил губернатора за успешную реализацию нацпроекта: "Очень хорошо, что именно сегодня мы вводим такие знаковые и для страны, и для Ростовской области объекты".
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