На Дону дан старт строительству сервисного центра Минского автозавода

В Ростовской области 7 октября состоялась торжественная церемония закладки символической капсулы будущего сервисного центра "МАЗ ЮГ" Минского автомобильного завода, который построят в Мясниковском районе до конца 2023 года. Столь значимое для региона событие поддержал личным присутствием чрезвычайный и полномочный посол Республики Белоруссия в РФ Дмитрий Крутой.

"Сегодняшнее событие — долгожданный проект. Это первый на территории России проект строительства сервисного центра Минского автомобильного завода. Сейчас его продукция сильно изменилась. Учитывая большую заинтересованность бизнеса в этой технике, логично, что такой центр образовался именно у нас, на будущем транспортном кольце вокруг Ростова", — отметил во время церемонии заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

Также он подчеркнул, что новый объект будет способствовать социально-экономическому развитию региона: это и новые рабочие места, и увеличение объема поставок техники и деталей из Минска. В новом кластере, в частности, будет зона для ремонта техники, мойка, склады для запчастей.

Гость из Белоруссии отметил, что Белоруссия наращивает поставки в Ростовскую область, поскольку страну привлекает промышленный потенциал донского региона.

На встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, которая состоялась в этот же день, Дмитрий Крутой обсудил вопросы дальнейшего взаимодействия, причём не только в транспортной отрасли. На встрече посол подчеркнул, что весьма впечатлён инвестиционной активностью в регионе.