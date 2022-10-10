На Дону дан старт строительству сервисного центра Минского автозавода

В Ростовской области 7 октября состоялась торжественная церемония закладки символической капсулы будущего сервисного центра "МАЗ ЮГ" Минского автомобильного завода, который построят в Мясниковском районе до конца 2023 года. Столь значимое для региона событие поддержал личным присутствием чрезвычайный и полномочный посол Республики Белоруссия в РФ Дмитрий Крутой.
"Сегодняшнее событие — долгожданный проект. Это первый на территории России проект строительства сервисного центра Минского автомобильного завода. Сейчас его продукция сильно изменилась. Учитывая большую заинтересованность бизнеса в этой технике, логично, что такой центр образовался именно у нас, на будущем транспортном кольце вокруг Ростова", — отметил во время церемонии заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.
Также он подчеркнул, что новый объект будет способствовать социально-экономическому развитию региона: это и новые рабочие места, и увеличение объема поставок техники и деталей из Минска. В новом кластере, в частности, будет зона для ремонта техники, мойка, склады для запчастей.
Гость из Белоруссии отметил, что Белоруссия наращивает поставки в Ростовскую область, поскольку страну привлекает промышленный потенциал донского региона.
На встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, которая состоялась в этот же день, Дмитрий Крутой обсудил вопросы дальнейшего взаимодействия, причём не только в транспортной отрасли. На встрече посол подчеркнул, что весьма впечатлён инвестиционной активностью в регионе.
"Наши отношения с родной Белоруссией — приоритет. Ростовскую область и Беларусь всегда связывали тесные отношения. Уверен, что плотное взаимодействие будет продолжено", — отметил Василий Голубев.
"Защищают Родину несмотря на пули, осколки, оторванные руки": Пригожин о "ЧВК Вагнера"
"ЧВК Вагнера" — это герои, готовые несмотря ни на что бороться за величие России. Так бизнесмен Евгений Пригожин оценил героизм бойцов, назвав подразделение элитным.
"Вагнеровцы" наступают: в Telegram обсуждают ситуацию на фронте в Донбассе
Подразделения "ЧВК Вагнера" продолжают наступление. Об этом сообщили в Telegram-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL.
У петербуржца изъяли паспорт, чтобы он подписал повестку
История про петербуржца, у которого отняли паспорт, чтобы тот подписал повестку, стала достоянием общественности.
"Предстоит разобраться": Пригожин о ситуации с отводом войск из Красного Лимана
Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, считает ли он виновным в отводе войск из Красного Лимана Героя России Александра Лапина.