В Санкт-Петербурге прошли Дни культуры Ростовской области

На знаковых площадках Санкт-Петербурга представили своё творчество ведущие культурные учреждения донского региона. Мероприятия состоялись 20-22 сентября в рамках Дней культуры Ростовской области в Северной столице.

"Этот год для нас проходит под девизом "Ростовская область — одна такая" — любимая, родная, творческая, вольная. Надеюсь, в эти дни жители Северной столицы прочувствуют это сполна. Культура как часть исторического кода является объединяющей силой, способной сближать людей через любые расстояния. Благодарю всех, кто откликнулся на наше приглашение, и рассчитываю, что знакомство с традициями, искусством и ремеслами Дона послужит дальнейшему укреплению дружеских связей южной и северной столиц", — сказал Василий Голубев, посетивший лично культурную столицу.

На торжественном открытии Дней культуры в Государственной академической капелле была проведена презентация "Культурное наследие Ростовской области", также профильные ведомства подписали соглашения о сотрудничестве в области культуры.

21 сентября жителям и гостям города показали на сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом" спектакль "Тихий Дон", который ещё в 2015 году получил в Москве гран-при форума "Золотой Витязь".

А в Мариинском театре состоялась премьера балета "Золушка". Классический спектакль повествует о вечных ценностях — любви, дружбе, доброте.

На следующий день ансамбль песни и танца "Легенда" показал жителям города на Неве необычное музыкально-театрализованное шоу "Сказ о Тихом Доне": артисты пели песни, показывали бытовые сценки из жизни казаков.

Торжественное закрытие Дней культуры прошло в Мариинском театре. Под занавес была показана концертная программа симфонического оркестра. Петербуржцы долго не хотели отпускать ростовских артистов, аплодируя им с криками "Бис" и "Браво".