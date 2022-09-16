Донским предпринимателям рассказали об экспорте во Вьетнам

Среди перспективных азиатских направлений рынок Вьетнама продолжает удерживать ведущие позиции. Доказательством тому служат растущие объёмы экспорта из Ростовской области в эту республику. Например, за прошлый год товарооборот между российским регионом и Вьетнамом составил 117,1 млн долларов, сообщил на видеоконференции "Час с торгпредом РФ во Вьетнаме" заместитель губернатора донского региона Александр Скрябин.

"Социалистическая Республика Вьетнам — наш стратегический партнер, мы видим большой потенциал в нашем взаимодействии. Для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества с Вьетнамом правительством Ростовской области прорабатывается вопрос направления бизнес-миссии", — сообщил Александр Скрябин.

Торговый представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов напомнил предпринимателям, принявшим участие в онлайн-встрече, что для роста продаж отечественной продукции на вьетнамском рынке важно искать новые подходы. Он дал рекомендации местным бизнесменам, а также рассказал о тенденциях в экономике этой азиатской республики. Также принявший участие в конференции глава Минэкономразвития региона Максим Папушенко задался вопросом, как бы в скором времени увеличить поставки товаров АПК, в том числе растительного масла, ведь у вьетнамцев переработанная продукция пользуется неизменным спросом. К тому же Ростовская область — один из лидеров по производству сельхозпродукции.

Все участники конференции согласились, что организация бизнес-миссий станет эффективным инструментом по выстраиванию более продуктивных отношений с партнёрами из Вьетнама.