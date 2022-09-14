В Ростовской области состоялась передача спецтехники в Мариуполь

На территории военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в торжественной обстановке вручили ключи от машин 48 водителям муниципального предприятия Мариуполя. Переданная безвозмездно Минприроды РФ коммунальная спецтехника поможет поддерживать чистоту на улицах города, также этот шаг будет способствовать нормализации жизни в республиках.
Как отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, в скором времени в Мариуполь направят ещё 24 единицы спецтехники и 3 тысячи контейнеров для мусора — соответствующий план по развитию города был утверждён главой ДНР. Также стало известно, что жителям Мариуполя сделали небольшое послабление — до конца года с них не будут брать плату за вывоз мусора.
В целом из России в ДНР вскоре будет направлено 70 мусоровозов и другой спецтехники, приобретённой, согласно поручению Михаила Мишустина, на деньги из резервного фонда РФ.
"Мы очень рады тому, что такое важное мероприятие состоялось на территории Ростовской области, так как всегда готовы оказывать всевозможную помощь нашим соседям. Только за три летних месяца Ростовская область направила жителям ЛДНР более 250 тонн гуманитарных грузов. Ростовская область всё это время активно принимала участие в помощи как людям, вынужденным покинуть территории республик и находящимся в пунктах временного размещения Ростовской области, так и самим сопредельным территориям. Сейчас в донском регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для населения республик. Кроме того, донские аграрии помогли весной фермерам и личным подсобным хозяйствам ЛДНР посевным материалом", — отметил на мероприятии первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.
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