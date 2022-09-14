В Ростовской области состоялась передача спецтехники в Мариуполь

На территории военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в торжественной обстановке вручили ключи от машин 48 водителям муниципального предприятия Мариуполя. Переданная безвозмездно Минприроды РФ коммунальная спецтехника поможет поддерживать чистоту на улицах города, также этот шаг будет способствовать нормализации жизни в республиках.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, в скором времени в Мариуполь направят ещё 24 единицы спецтехники и 3 тысячи контейнеров для мусора — соответствующий план по развитию города был утверждён главой ДНР. Также стало известно, что жителям Мариуполя сделали небольшое послабление — до конца года с них не будут брать плату за вывоз мусора.

В целом из России в ДНР вскоре будет направлено 70 мусоровозов и другой спецтехники, приобретённой, согласно поручению Михаила Мишустина, на деньги из резервного фонда РФ.