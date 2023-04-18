Государственная корпорация "Ростех" передаст концерну "Техмаш" некоторые активы Уралвагонзавода. Об этом сообщает РБК.
В частности, речь идет о ЦНИИ "Буревестник", "Уралстрансмаш" и завод №9. Данные учреждения специализируются на производстве артиллерийских систем.
Как отметили в Госкорпорации, решение принято акционерами обоих предприятий. Это позволит нарастить объемы производства и наладить поставки современного оружия в войска.
Египет будет производить боеприпасы для Украины
В новом документе говорится, что Египет отложил московскую сделку
Главы МИД G7 выпустили итоговое коммюнике по итогам встречи в Японии
Представители стран "Группы семи" согласовали совместные действия для предотвращения поставок оружия в Россию из третьих стран и продолжения мер по сдерживанию финансовой поддержки действий РФ на Украине.
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.