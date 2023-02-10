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  • Опубликована сегодня в 19:30

Росстат сообщил о замедлении темпов годовой инфляции в России в январе до 11,77%

Уровень годовой инфлянции в России за январь текущего года снизился до 11,77%, сообщила пресс-служба Росстата, что чуть ниже показателя декабря 2022 года - 11,94%.

«В январе 2023 года по сравнению с декабрём 2022 года индекс потребительских цен составил 100,84%»

Ранее стало известно, что уровень инфлянции в России за период с 31 января по 6 февраля составил 0,26%.

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