Уровень годовой инфлянции в России за январь текущего года снизился до 11,77%, сообщила пресс-служба Росстата, что чуть ниже показателя декабря 2022 года - 11,94%.

«В январе 2023 года по сравнению с декабрём 2022 года индекс потребительских цен составил 100,84%»

Ранее стало известно, что уровень инфлянции в России за период с 31 января по 6 февраля составил 0,26%.