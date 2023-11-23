Российско-индийские учения: артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Бенгальском заливе

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Индии выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в ходе учений в Бенгальском заливе, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
"В Бенгальском заливе завершилось двухдневное российско-индийское военно-морское учение. Экипажи совершенствовали навыки пополнения запасов на ходу, а летчики вертолета ВМС Индии осуществили посадку на палубу корабля ВМФ России. Российские летчики, в свою очередь, отработали заходы на посадку на индийский эсминец. В ходе учения по организации обороны совместного отряда кораблей от средств воздушного нападения условного противника выполнена ночная артиллерийская стрельба по воздушным мишеням. Артиллерийский огонь также велся по морской цели", — сообщили там.
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