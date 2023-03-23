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  • Опубликована сегодня в 11:27

Миндздрав: России не хватает врачей-профилактологов

"У нас недостаточно врачей-профилактологов", - об этом сообщила главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина в ходе форума "Здоровое общество".

"Нам нужно увеличивать и улучшать качество программ и контроля, которые сейчас имеются. И, я считаю, нам все-таки надо всем подумать о том, что профилактика заслуживает специальности "медицинская профилактика""

Необходимо повышать уровень их образования и уделять этому направлению больше внимания, так как, по словам Драпкиной, сразу стать профилактологом очень сложно.

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