Количество граждан РФ, получивших визы за первый квартал 2023 года, составило 144,6 тыс., что на 16% больше аналогичного показателя прошлого года. Такую информацию сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

"В первом квартале 2023 года иностранным гражданам было выдано 144,6 тыс. виз всех категорий, что на 16% больше показателей за аналогичный период годом ранее"

Также отмечается, что 80% иностранцев въезжают в Россию в безвизовом режиме.

Ранее от депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника поступило предложение создать общефедеральную программу, которая будет посвящена туристическому потенциалу России.