Российская Федерация готова участвовать и помогать Вьетнаму в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности. Такой позицией поделился заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Помощь со стороны РФ будет оказана при соответствующем заросе вьетнамской стороны. Атомная энергетика, по мнению Чернышенко, может сыграть важную роль в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама, если страна сделает на это хороший упор.

Ранее зампредседателя правительства России заявил, что российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть $10 млрд к 2025 году.