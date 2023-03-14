Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.03.2023 : 75,1927
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.03.2023 : 80,5192
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 23:21

Отношения России и Венесуэлы обладают серьезным потенциалом

Двусторонние отношения между Россией и Венесуэлой развиваются в разных сферах, начиная с нефтепромышленности и заканчивая гуманитарным потенциалом. Это говорит об огромном потенциале такого двужественного союза, сообщили в статье посольства РФ в Каракасе, приуроченной к 78-й годовщине установления дипотношений между странами.

"Хорошим потенциалом развития обладают существующие совместные предприятия как по добычи нефти, так и те, которые сейчас конкретизируются в газовой сфере. В обоюдном приоритете обеспечить условия для увеличения производительности"

Также, отмечатеся о начале работ по "подключению Венесуэлы к системе передачи финансовых сообщений Банка России и платежной системе "Мир" в целях создания устойчивых условий для расчета в национальных валютах".

Мир

Небензя: активная русофобия мешает нормализировать отношения с Украиной

Москва хочет видеть соблюдение со стороны украинских соседей "элементарных прав и свобод"

Читать полностью

США поддержат решения третьих стран поставить истребители ВСУ

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби

Читать полностью

Общество

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус

Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.

Читать полностью

Новости