Двусторонние отношения между Россией и Венесуэлой развиваются в разных сферах, начиная с нефтепромышленности и заканчивая гуманитарным потенциалом. Это говорит об огромном потенциале такого двужественного союза, сообщили в статье посольства РФ в Каракасе, приуроченной к 78-й годовщине установления дипотношений между странами.
"Хорошим потенциалом развития обладают существующие совместные предприятия как по добычи нефти, так и те, которые сейчас конкретизируются в газовой сфере. В обоюдном приоритете обеспечить условия для увеличения производительности"
Также, отмечатеся о начале работ по "подключению Венесуэлы к системе передачи финансовых сообщений Банка России и платежной системе "Мир" в целях создания устойчивых условий для расчета в национальных валютах".
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