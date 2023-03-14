Двусторонние отношения между Россией и Венесуэлой развиваются в разных сферах, начиная с нефтепромышленности и заканчивая гуманитарным потенциалом. Это говорит об огромном потенциале такого двужественного союза, сообщили в статье посольства РФ в Каракасе, приуроченной к 78-й годовщине установления дипотношений между странами.

"Хорошим потенциалом развития обладают существующие совместные предприятия как по добычи нефти, так и те, которые сейчас конкретизируются в газовой сфере. В обоюдном приоритете обеспечить условия для увеличения производительности"

Также, отмечатеся о начале работ по "подключению Венесуэлы к системе передачи финансовых сообщений Банка России и платежной системе "Мир" в целях создания устойчивых условий для расчета в национальных валютах".