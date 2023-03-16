Кравцов: учебник истории с разделом про спецоперацию будет готов к началу учебного года

Учебный год 2023/2024 подарит школьникам новые учебники по истории с разделом, полностью посвященным специальной военной операции на Украине. Он будет введен в пользование с 1 сентября. Такой информацией поделился министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Сейчас идёт работа полным ходом, и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов"

Также, вероятны изменения в Едином государственном экзамене: по заявлению пресс-службы Рособрнадзора, в скором времени могут появиться задания, связанные со спецоперацией на Украине, после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках.