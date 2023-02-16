По телефонной линии прошли переговоры между президентами России и Узбекистана Владимиром Путиным и Шавкат Мирзиёевым, в ходе которых лидеры обсудили возможные перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее глава РФ и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонных переговоров подтвердили высокий уровень двусторонних отношений стратегического партнерства двух государств.