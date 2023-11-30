Российский контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что американские власти сознательно замедляют процесс выхода беженцев из лагеря Эр-Рукбан в сирийском районе Эт-Танф.

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркнул, что пятерым беженцам удалось выйти из лагеря, сообщив о тяжелой гуманитарной ситуации в районе.

Россия обвиняет США в неготовности содействовать в восстановлении Сирии и искусственном затягивании процесса эвакуации.