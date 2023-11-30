Российский контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что американские власти сознательно замедляют процесс выхода беженцев из лагеря Эр-Рукбан в сирийском районе Эт-Танф.
Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркнул, что пятерым беженцам удалось выйти из лагеря, сообщив о тяжелой гуманитарной ситуации в районе.
Россия обвиняет США в неготовности содействовать в восстановлении Сирии и искусственном затягивании процесса эвакуации.
Азербайджан раскритиковал ОБСЕ за неэффективность в разрешении конфликта с Арменией
Министр также подчеркнул, что ОБСЕ упустила возможность участвовать в разрешении конфликта в регионе.
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Главы МИД РФ, Мальты и Северной Македонии обсудили в Скопье состояние дел в ОБСЕ
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