Министерство обороны России сообщило об уменьшении числа военных с украинской стороны: около 160 солдат было уничтожено за сутки в результате "активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии". Произошло это на Донецком направлении.

Такж поступила информация о разрушении трех боевых бронированных машин, четырех автомобилей и гаубиц Д-20.

Ранее ВС РФ сбили украинский Су-25 в районе Никаноровки в ДНР.