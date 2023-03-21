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  • Опубликована сегодня в 14:33

На Донецком направлении уничтожено около 160 украинских военных за сутки

Министерство обороны России сообщило об уменьшении числа военных с украинской стороны: около 160 солдат было уничтожено за сутки в результате "активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии". Произошло это на Донецком направлении.

Такж поступила информация о разрушении трех боевых бронированных машин, четырех автомобилей и гаубиц Д-20.

Ранее ВС РФ сбили украинский Су-25 в районе Никаноровки в ДНР.

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