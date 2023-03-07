В ходе тематического совещания с руководящим составом ВС России Сергей Шойгу, министр обороны, сообщил об освобождении пяти сёл по направлению Донецка и Купянска. Список пополнили такие территории, как Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.
Ранее, 6 марта, от официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова стало известно об успехах русской армии на Купрянском направлении: группировка войск поразила подразделения ВС Украины.
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