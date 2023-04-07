Вооруженные силы Украины лишились двух самоходных гаубиц 2СЗ "Акация" и 2С1 "Гвоздика" в Херсонской области. Удар осуществлен со стороны ВС России, сообщается в экстренных службах региона.
"Ночью в районе населённого пункта Инженерное уничтожена гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом, потери - пять погибших военных ВСУ"
Ранее, 3 апреля, Министерство обороны России заявило о ликвидациигруппировки украинских националистов в числе 20-ти бойцов.
Премьер Японии пригласил президента Бразилии на саммит G7 в Хиросиме
Кисида рассчитывает на обширный опыт руководителя южноамериканской страны
Армения примет участие в двух военных учениях США в Европе в 2023 году
Подготовка пройдет от сухопутных сил Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии и Saber Junction
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.