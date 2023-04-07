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  • Опубликована сегодня в 9:59

Армия России уничтожила две самоходные гаубицы ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины лишились двух самоходных гаубиц 2СЗ "Акация" и 2С1 "Гвоздика" в Херсонской области. Удар осуществлен со стороны ВС России, сообщается в экстренных службах региона.

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Ранее, 3 апреля, Министерство обороны России заявило о ликвидациигруппировки украинских националистов в числе 20-ти бойцов.

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