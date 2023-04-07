Вооруженные силы Украины лишились двух самоходных гаубиц 2СЗ "Акация" и 2С1 "Гвоздика" в Херсонской области. Удар осуществлен со стороны ВС России, сообщается в экстренных службах региона.

"Ночью в районе населённого пункта Инженерное уничтожена гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом, потери - пять погибших военных ВСУ"

Ранее, 3 апреля, Министерство обороны России заявило о ликвидациигруппировки украинских националистов в числе 20-ти бойцов.