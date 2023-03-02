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  • Опубликована сегодня в 14:56

На Донецком направлении уничтожено около 270 украинских военных

На Донецком направлении уничтожено около 270 украинских военных за сутки. ВС России также разгромили шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ»

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Николаевской области.

Мир

Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"

Вместо политики Franceafrique будет формироваться сбалансированное партнерство

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Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине

Премьер-министра также сообщила о предоставлении всесторонней поддержки южноазиатской стране

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Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

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Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

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Новости