На Донецком направлении уничтожено около 270 украинских военных за сутки. ВС России также разгромили шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ»

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Николаевской области.