На Донецком направлении уничтожено около 270 украинских военных за сутки. ВС России также разгромили шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ»
Ранее стало известно, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Николаевской области.
Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"
Вместо политики Franceafrique будет формироваться сбалансированное партнерство
Мелони: Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине
Премьер-министра также сообщила о предоставлении всесторонней поддержки южноазиатской стране
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.