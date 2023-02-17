До начала специальной военной операции (СВО) на Украине по республике Донбасса "прилетало по 700-800 боеприпасов", случаи участились в период с 17 по 24 февраля 2022 года. Решительный настрой государства привел бы к исчезновению региона, если бы Россия вовремя не вмешалась. Об этом в пятницу заявил бывший посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Ровно год назад украинский режим начал арт-подготовку перед наступлением на Донбасс! 150-тысячная группировка вооруженная и подготовленная НАТО готовилась смести Донбасс. И если бы не решение России начать СВО, нас бы просто сравняли с землей"
Политик также добавил, что их предполагаемое исчезновение ООН и ОБСЕ просто бы не заметили.
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