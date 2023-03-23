Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

В связи с последними "поставками" для Украины со стороны западных стран официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы являются для НАТО расходным материалом на протяжении всей специальной военной операции. Такое мнение она выразила после новости о готовности Британии поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном.
"Украинцы для НАТО, как мы все видим, - это просто расходный материал. Их судьба ни в европейских столицах, ни за океаном никого не заботит"
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.
Командующий ВСУ заявил о планах по контрнаступлению в районе Артемовска
Раскрывают свои планы или дезинформация?
Медведев: мы обладаем не худшим оружием, чем РСЗО HIMARS
Американское оружие вполне достойное
Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"
В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход
Онлайн-кинотеатры России потеряли половину голливудского контента за год
Однако аудиторию привлекают отечественные проекты