Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

В связи с последними "поставками" для Украины со стороны западных стран официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы являются для НАТО расходным материалом на протяжении всей специальной военной операции. Такое мнение она выразила после новости о готовности Британии поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном.

"Украинцы для НАТО, как мы все видим, - это просто расходный материал. Их судьба ни в европейских столицах, ни за океаном никого не заботит"

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.