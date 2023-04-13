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  • Опубликована сегодня в 14:47

ВСУ лишились до 300 бойцов на Донецком направлении

ВС России ликвидировали до 300 украинских солдат и наемников за сутки на Донецком направлении. Такую информацию сообщает Министерство обороны РФ.

"Общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих"

Пострадала и техника: были уничтожены одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Ранее от врио главы ДНР Дениса Пушилина стало известно, что армия России контролирует более 75% территории Артемовска (Бахмкта), однако еще рано говорить о полном освобождении города.

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