Антироссийские санкции продолжают свою "работу" еще бижайшие шесть месяцев, так как ситуация на Украине не привела ни к каким значительным изменениям. На данный момент почти 1,5 тыс. физлиц и 205 организаций подвержены ограничениям со стороны Запада, сообщает РИА Новости.

Напомним, в февраля текущего года был создан юбилейный, 10, пакет санкций против РФ, в котором оказались 83 физических и 33 юридических лица. Помимо этого, ввели запрет на транзит по российской территории товаров двойного назначения и на поставки Москве таких товаров, как антенны и краны, и импорт битума и синтетического каучука.