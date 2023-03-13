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  • Опубликована сегодня в 17:24

Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Антироссийские санкции продолжают свою "работу" еще бижайшие шесть месяцев, так как ситуация на Украине не привела ни к каким значительным изменениям. На данный момент почти 1,5 тыс. физлиц и 205 организаций подвержены ограничениям со стороны Запада, сообщает РИА Новости.

Напомним, в февраля текущего года был создан юбилейный, 10, пакет санкций против РФ, в котором оказались 83 физических и 33 юридических лица. Помимо этого, ввели запрет на транзит по российской территории товаров двойного назначения и на поставки Москве таких товаров, как антенны и краны, и импорт битума и синтетического каучука.

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