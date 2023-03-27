В ближайшее время состоится официальная встреча заместителей минстров иностранных дел России, Турции, Ирана и Сирии, цель которой - нормализация сирийско-турецких отношений. На данный момент прием не может состояться из-за обязательного праздника Рамадан. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Надеемся, что наша посредническая миссия, направленная на очень важную стратегическую цель - нормализацию сирийско-турецких отношений, - завершится нашим общим успехом"

Ранее стало известно, что посол РФ в Ливии направляется с официальным визитом в Триполи для возобновления работы дипмиссии РФ.