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  • Опубликована сегодня в 10:54

Богданов прокомментировал скорую встречу заместителей глав МИД РФ, Турции, Ирана и Сирии

В ближайшее время состоится официальная встреча заместителей минстров иностранных дел России, Турции, Ирана и Сирии, цель которой - нормализация сирийско-турецких отношений. На данный момент прием не может состояться из-за обязательного праздника Рамадан. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Надеемся, что наша посредническая миссия, направленная на очень важную стратегическую цель - нормализацию сирийско-турецких отношений, - завершится нашим общим успехом"

Ранее стало известно, что посол РФ в Ливии направляется с официальным визитом в Триполи для возобновления работы дипмиссии РФ.

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