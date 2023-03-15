Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Турции Мевлют Чавушоглу, содержание которого было полностью посвящено обсуждению ситуации с зерновой сделкой. Об этом информирует сайт российского внешнеполитического ведомства.
Стоит отметить, что в ходе беседы Лавров ещё раз подчеркнул необходимость выполнения российской части черноморской инициативы.
Напомним, что Россия решила продлить Черноморскую сделку только на 60 дней по причине отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.
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