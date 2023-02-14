Российская сторона в случае, если Турция будет заинтересована в поставках боевой авиации, готова рассмотреть предполагаемые заявки, сообщил глава четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
«В случае предметной заинтересованности Анкары в приобретении российской продукции военного назначения, в том числе в сфере боевой авиации, российские профильные ведомства проработают соответствующие запросы»
Ранее Россия направила в пострадавшую от землетрясения Турцию зенитный ракетный комплекс С-400, что было негативно воспринято НАТО. На это лидер Реджепп Тайип Эрдоган сказал, что поставки таких вооружений являются внутренним делом Турции.
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