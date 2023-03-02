В ходе конференции "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана" в Душанбе замминистр экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил об увеличении направлений партнерства двух государств, добавив, что "очень многие отрасли также получили задел для дальнейшего развития".

"На сегодняшний день очень серьезно расширился спектр направлений, по которым наши страны сотрудничают. Это и образование, и технологии, и медицина, это и развитие сельскохозяйственной отрасли, но в сторону переработки, это и машиностроение"

Напомним, что на конференции в Душанбе уже подписано более 20 документов о сотрудничестве в научно-технической, промышленной, образовательной и других сферах.