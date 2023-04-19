Москва разрабатывает план возвращения российских дипломатов из Судана, где на данный момент идет ожесточенная схватка двух государственных группировок - ВС страны и спецназа.

"Думаем и прорабатываем все возможные варианты... У нас подход многовариантный, мы, конечно, прорабатываем разные варианты"

Известно, что транспортное сообщение в стране не функционирует.

Стоит напомнить, что боевые столкновения в Судане уже унесли жизни более 100 граждан. В связи с этим замглавы российского МИД Михаил Богданов провёл с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджой встречу, в ходе которой сказал о необходимости немедленного прекращения огня в республике и решения вопросов дипломатическим путём.