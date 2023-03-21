Заседание межправительственной комиссии России и Шри-Ланки по экономическому сотрудничеству пройдет с 25 по 27 апреля текущего года в формате видеоконференции. Такой информацией поделился посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян в эфире телеканала "Россия-24".

"С нашей стороны сопредседателем является руководитель Росрыболовства господин [Илья] Шестаков, с ланкийской стороны министерство торговли республики, и они будут вести обмен мнениями в видеоформате"

Напомним, в планах Шри-Ланки на 2023 год втрое увеличить российский турпоток.