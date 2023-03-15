Авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между странами

Авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять 21 рейс в неделю между Москвой и Коломбо. Причина этому решению - усиление и развитие двусторонних отношений стран в области воздушного передвижения. Лидеры государств постепенно достигают нужной для обеих сторон договоренностей, сообщается в пресс-службе Росавиации.

Ранее, в ноябре прошлого года, Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о возможности для россиян совершить прямой перелет из России в 22 страны, включая Шри-Ланку.