Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.03.2023 : 75,7457
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.03.2023 : 80,8763
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:40

Авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между странами

Авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять 21 рейс в неделю между Москвой и Коломбо. Причина этому решению - усиление и развитие двусторонних отношений стран в области воздушного передвижения. Лидеры государств постепенно достигают нужной для обеих сторон договоренностей, сообщается в пресс-службе Росавиации.

Ранее, в ноябре прошлого года, Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о возможности для россиян совершить прямой перелет из России в 22 страны, включая Шри-Ланку.

Мир

Нетаньяху сократил сроки поездки в ФРГ из-за ситуации в Израиле

Премьер-министр прибудет в родную страну вечером 16 марта

Читать полностью

Дюжарик: продолжаются обсуждения по различным аспектам зерновой сделки

Детали продолжающейся дискуссии политик не раскрыл

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости