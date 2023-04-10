Депутаты Государственной Думы предложили перечислять деньги школьникам за отличную учебу. Полученная "пятерка" станет причиной появления денежных средств на "Пушкинской карте". Автором инициативы стала депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова, передает РИА Новости.

"Учитывая положительное влияние "Пушкинской карты" на культурное развитие молодых людей, представляется целесообразным провести эксперимент по использованию указанной программы для создания материальных стимулов в целях повышения учeбной успеваемости"

Такое обращение она направила премьер-министру России Михаилу Мишустину.