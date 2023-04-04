Семьи России взяли под опеку в общей сложности 380 детей-сирот из Донецкой и Луганской Народных Республик - таков показатель с начала проведения спецоперации на Украине. Эта информация стала известна из бюллетеня, выпущенного аппаратом уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Уточняется, что с апреля по октябрь 2022 года в российские семьи было устроено 380 детей из Донбасса, 22 из них несовершеннолетние, найденные безнадзорными в Мариуполе. В целом жители 19-ти регионов предложили свою родительскую помощь.

"Передача детей под опеку и попечительство была определена как предпочтительная форма устройства с учётом потенциального воссоединения с их кровными родственниками, если таковые обнаружатся"

Все приёмные дети получили гражданство России, сохранив при этом гражданство Украины.