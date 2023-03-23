Правительство направило региональным бюджетам порядка 4 трлн рублей в 2022 году

Региональные бюджеты получили около 4 трлн рублей за 2022 год: правительство РФ выделило на 10% больше средств, чем годом ранее. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
"В течение года правительство предоставило бюджетам субъектов почти 4 трлн рублей, что почти на 10% больше, чем годом ранее"
Политик также отметил, что все направленные регионам финансовые средства пошли на строительство инфраструктуры и социальных объектов.
Мишустин отметил, что многим субъектам пришлось серьезно скорректировать свои расходы. Тем не менее в большинстве субъектов налоговые и неналоговые доходы бюджетов за 2022 год повысились, в среднем на 13%, до 15,5 трлн рублей. Основное падение доходов произошло у нефтедобывающих регионов. Сейчас правительство ищет дополнительные возможности для поддержки всех субъектов
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