Российская армия и флот в ближайшем будущем получат новые, передовые разработки, образцы которых на данный момент имеют лучшие характеристики, чем аналоги за рубежом. Такой информацией поделился президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружения и техники у нас есть по каждому направлению"

Глава государства также отметил, что первостепенной задачей правительство ставит развернуть массовое, серийное производство вооружений. Сейчас темпы постепенно увеличиваются, что обусловлено и хорошо слаженной работой отечественной научно-технической и промышленной базы.