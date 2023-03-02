Правительство России намерено сформировать независимые платежные системы и расширить расчеты в нацвалютах в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Такой информацией поделился глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати.

Ранее, политик на первой личной встрече с главой МИД КНР Цинь Ганом заявил, что у России и Китая далеко идущие планы сотрудничества.