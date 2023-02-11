Москва готова к переговорам с Киевом, но на основе существующей реальности. Предполагаемы "диалог" также должен учитывать цели, которые публично озвучила Росиия. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин в интервью телеканалу "Звезда".

«Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует»

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что украинская сторона не заинтересована в переговорах с Москвой по вопросу об урегулирования кризиса.