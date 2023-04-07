Депутаты Государственной Думы предложили проект, ограничивающий продажи вейпов на территории России. Документ запрещает реализовывать такую продукцию на различных ярмарках и любым дистанционном способом.
Предлагается установить запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них. Такая мера коснётся торговли на ярмарках, выставках, путём развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи и с использованием автоматов.
Ранее Вячеслав Володин, спикер Госдумы, заявил, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних будет касаться и аналогичных устройств, рекламы, размещения на полках магазинов.
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