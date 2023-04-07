Депутаты Государственной Думы предложили проект, ограничивающий продажи вейпов на территории России. Документ запрещает реализовывать такую продукцию на различных ярмарках и любым дистанционном способом.

Предлагается установить запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них. Такая мера коснётся торговли на ярмарках, выставках, путём развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи и с использованием автоматов.

Ранее Вячеслав Володин, спикер Госдумы, заявил, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних будет касаться и аналогичных устройств, рекламы, размещения на полках магазинов.