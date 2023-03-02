Склад боеприпасов ВСУ в районе села Никольского Херсонской области, а также 5 единиц автомобильной техники уничтожены российскими артиллеристами. Такой информации поделился представитель экстренных служб региона.
"Были уничтожены такие боеприпасы, как ракеты к РСЗО "Град", гаубицам 2А65 "Мста-Б", снаряды для стрельбы из 122-мм гаубиц Д-30, мины для минометов"
Добавим, что днем ранее, 1 марта, военные силы РФ нанесли удар по пункту дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Степановки.
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