Жителей новых регионов РФ ждут колосальные изменения во всех общественных сферах. Правительство России, по мнению врио главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина, широкие, открыло широкие перспективы для развития субъектов. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

"Мы, как новые субъекты, очень много услышали посылов в отношении жителей Донбасса, Запорожской, Херсонской областей. И они направлены в первую очередь, что важно для нас, на мир и социально-экономическое развитие"

Главными нововведениями Пушилин выделил развитие образовательной сферы, социальную поддержку молодых, многодетных семей, развитие экономики и привлечение инвестиций.