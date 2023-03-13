Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.03.2023 : 75,4609
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.03.2023 : 80,6102
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:16

Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран

Прошел телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкада, в ходе которого представители двух стран обсудили торгово-экономическое сотрудничество и отметили важность защиты суверенитета государств. Такая информация стала известна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также, оба политика выразили свое недовольство, касаемо политики применения односторонних санкций, которая противоречит нормам международного права.

Мир

Власти Бали призвали ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

Причина тому - нарушение миграционного законодательства

Читать полностью

Пентагон планирует приобрести 28 РСЗО HIMARS

Планируют ли они поставить технику киевскому режиму, не уточняется

Читать полностью

Общество

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Новости