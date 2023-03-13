Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран

Прошел телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкада, в ходе которого представители двух стран обсудили торгово-экономическое сотрудничество и отметили важность защиты суверенитета государств. Такая информация стала известна на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Также, оба политика выразили свое недовольство, касаемо политики применения односторонних санкций, которая противоречит нормам международного права.
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