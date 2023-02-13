Россия в 2023 году нацелена увеличить долю нефти и нефтепродуктов в дружественные страны на 75-80%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак
"Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат"
Вице-премьер также отметил, что в 2022 году для переориентации поставок в дружественные страны был реализован проект увеличения транспортировки в направлении порта Козьмино, что обеспечило рост транспортировки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 42 млн т в год.
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