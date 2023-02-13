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  • Опубликована сегодня в 13:19

Россия направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти

Россия в 2023 году нацелена увеличить долю нефти и нефтепродуктов в дружественные страны на 75-80%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак

"Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат"

Вице-премьер также отметил, что в 2022 году для переориентации поставок в дружественные страны был реализован проект увеличения транспортировки в направлении порта Козьмино, что обеспечило рост транспортировки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 42 млн т в год.

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